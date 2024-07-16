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13:38, 16 июля 2024Культура

Виктория Цыганова отреагировала на запрет въезжать на Украину

Виктория Цыганова заявила, что ей плевать на запрет на въезд на Украину

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова отреагировала на запрет въезжать на Украину. Ее слова приводит aif.ru.

Артистка заявила, что ей и ее мужу, поэту Вадиму Цыганову, плевать на ограничительные меры. «Мы знаем, какие идеи нас греют и за какую страну мы сражаемся. Вадим написал целый цикл песен, посвященных специальной военной операции (СВО). Это действительно, я считаю, новое слово в сегодняшней музыке, это песни-плакаты», — пояснила она.

Цыганова добавила, что регулярно выступает перед ранеными бойцами и рада поддерживать их морально. «Я искренне переживаю за нашу страну, за тех ребят, которые сейчас на передовой, за их семьи», — заключила она.

В 2022 году исполнительница хита «Русская водка» была внесена в украинский санкционный список из-за поддержки СВО. Ряд песен Цыгановой посвящены героям спецоперации и отношениям России с Украиной — «Давай, Донбасс, огня», «Дайте снаряды», «ЧебуРашка».

Ранее также Цыганова пожаловалась на размер пенсии.

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      Мария Рюрикова
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