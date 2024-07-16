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13:24, 16 июля 2024Забота о себе

Врач перечислил симптомы приближающегося инфаркта

Кардиохирург Григорьян: при инфаркте может появляться боль в районе желудка

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

При инфаркте может появляться боль в районе желудка, рассказал кардиохирург Ашот Григорьян. В комментарии «Аргументам и фактам» врач назвал способы отличить сердечный приступ от отравления, а также перечислил симптомы приближающегося инфаркта.

По словам кардиохирурга, многие люди не знают симптомы сердечного приступа, полагая, что при нем появляется боль в левой части груди. На деле же сердце расположено посередине грудины. Поэтому насторожить должна резкая боль в этом месте, а также между лопаток.

Именно появление давящей боли за грудиной, между лопатками, чувство жжения или жара за грудиной, а также одышка (особенно возникающая на фоне небольшой физической нагрузки вроде подъема по лестнице) — это первые признаки ишемической болезни сердца

Ашот Григорьянкардиохирург

Кроме того, одышка может быть симптомом сердечной недостаточности из-за поражения клапанов сердца, добавил доктор. Кроме названных симптомов, при ишемической болезни сердца может появляться боль в районе желудка. Нередко люди списывают ее на отравление или гастрит.

Врач настоятельно рекомендовал при первом появлении боли в грудине и между лопатками сразу же обращаться за медицинской помощью, так как все эти признаки могут быть симптомами приближающегося инфаркта.

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      Вера Владзиевская
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