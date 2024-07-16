Врач перечислил симптомы приближающегося инфаркта

Кардиохирург Григорьян: при инфаркте может появляться боль в районе желудка

При инфаркте может появляться боль в районе желудка, рассказал кардиохирург Ашот Григорьян. В комментарии «Аргументам и фактам» врач назвал способы отличить сердечный приступ от отравления, а также перечислил симптомы приближающегося инфаркта.

По словам кардиохирурга, многие люди не знают симптомы сердечного приступа, полагая, что при нем появляется боль в левой части груди. На деле же сердце расположено посередине грудины. Поэтому насторожить должна резкая боль в этом месте, а также между лопаток.

Именно появление давящей боли за грудиной, между лопатками, чувство жжения или жара за грудиной, а также одышка (особенно возникающая на фоне небольшой физической нагрузки вроде подъема по лестнице) — это первые признаки ишемической болезни сердца Ашот Григорьян кардиохирург

Кроме того, одышка может быть симптомом сердечной недостаточности из-за поражения клапанов сердца, добавил доктор. Кроме названных симптомов, при ишемической болезни сердца может появляться боль в районе желудка. Нередко люди списывают ее на отравление или гастрит.

Врач настоятельно рекомендовал при первом появлении боли в грудине и между лопатками сразу же обращаться за медицинской помощью, так как все эти признаки могут быть симптомами приближающегося инфаркта.

Ранее кардиолог Илья Инаури посоветовал гипертоникам сократить потребление соли, чтобы лучше контролировать артериальное давление. Кроме того, для этой же цели он призвал отказаться от вредных привычек — курения и спиртного.