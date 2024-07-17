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20:34, 17 июля 2024Ценности

45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике

45-летняя российская актриса Елена Подкаминская снялась в купальнике в полоску
Елена Подкаминская

Елена Подкаминская. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Кухня» предстала перед камерой в слитном белом купальнике в бежево-коричневую полоску с завязками на шее. Также она надела тунику с бахромой пастельного оттенка и отказалась от обуви.

Кроме того, артистка сделала макияж в коричневой гамме и укладку с эффектом мокрых волос. В свою очередь, в рамках фотосессии знаменитость показала фигуру с разных ракурсов.

Ранее в июле российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном платье.

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      Карина Черных
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