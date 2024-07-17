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07:20, 17 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки повреждения подростками воинских захоронений

Глава СК запросил доклад о проверке повреждения подростками могил в Кузбассе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по факту надругательств над воинскими захоронениями в Кузбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыикн поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Кемеровской области Александра Кустова подготовить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

16 июля стало известно о повреждении захоронений, в том числе участников специальной военной операции (СВО), в селе Березово Новокузнецкого района. Во время проверки правоохранители установили причастность двух местных жителей в возрасте 13 и 15 лет. Теперь следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По информации Baza, подростки сломали 96 памятников и восемь крестов.

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      Екатерина Кашурникова
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