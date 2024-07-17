Бедные рыбаки стали миллионерами благодаря одному улову

В Таиланде рыбаки поймали креветок на 1 млн батов за одно плавание

В Таиланде экипаж рыболовецкого судна за одно плавание поймал четыре тонны креветок, стоимостью почти миллион батов (около 2,5 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

Удача улыбнулась бедным рыбакам из провинции Краби. В понедельник, 15 июля, они вышли в море и вскоре вернулись с огромным уловом, который сделал их миллионерами. Это вызвало подозрения у властей, поэтому была проведена проверка. Однако в итоге выяснилось, что креветок добыли без нарушения закона.

Рыбаки рассказали, что огромное количество ракообразных попало им в сети около архипелага Ко Яо в заливе Пхангнга. Событие вызвало широкое обсуждение в сообществе профессиональных рыболовов, так как в последнее время отрасль находится в упадке, а многие рыбаки живут в бедности. Счастливчики сказали, что такой улов сродни выигрышу в лотерею. «Было чувство, будто мы сорвали джекпот», — заявил один из них.

В местном управлении рыболовства заявили, что огромный улов показывает, что природоохранные меры правительства, предпринятые в последние годы, работают.

Ранее сообщалось, что в Пакистане рыбаки поймали сотни обыкновенных серебристых горбылей на миллионы рупий. Удача улыбнулась рыболовам из деревни Харо Чан в провинции Синд.