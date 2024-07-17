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17:39, 17 июля 2024Наука и техника

Борисов понадеялся на развитие космической отрасли России

Борисов: закон о ГЧП положительно повлияет на развитие космической отрасли

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Принятие закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) положительно повлияет на развитие российской космической отрасли, надеется гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя, участие частных компаний в космонавтике позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, а также разделить риски между бизнесом и государством. «Путь на монетизацию космических услуг мы взяли по поручению президента», — заявил Борисов.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что закон о ГЧП в космонавтике уже в ближайшее время принесет дивиденды, сделав вложения России в космос очень выгодными.

Тогда же Борисов заявил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается.

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      Иван Потапов
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