Борисов понадеялся на развитие космической отрасли России

Борисов: закон о ГЧП положительно повлияет на развитие космической отрасли

Принятие закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) положительно повлияет на развитие российской космической отрасли, надеется гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя, участие частных компаний в космонавтике позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет, а также разделить риски между бизнесом и государством. «Путь на монетизацию космических услуг мы взяли по поручению президента», — заявил Борисов.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что закон о ГЧП в космонавтике уже в ближайшее время принесет дивиденды, сделав вложения России в космос очень выгодными.

Тогда же Борисов заявил, что серьезных предложений от частных предприятий по ракетостроению в России пока не наблюдается.