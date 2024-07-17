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15:31, 17 июля 2024Наука и техника

Борисов счел очень выгодными вложения России в космос

Борисов: вложения России в космонавтику очень выгодны

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Закон о государственно-частном партнерстве в космонавтике уже в ближайшее время принесет дивиденды, сделав вложения России в космос очень выгодными, считает глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что мы в ближайшем будущем получим прямые или косвенные дивиденды от этого закона за счет увеличения нашей космической группировки, за счет увеличения объема предоставляемых космических услуг», — заявил руководитель в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Глава госкорпорации заверил, что принятие нового закона позволит привлечь средства в российскую космонавтику.

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Ранее на пленарном заседании Госдумы Борисов сообщил, что «Роскосмос» в рамках создания Российской орбитальной станции (РОС) заключил госконтракты на 97 миллиардов рублей.

Также в июле руководитель заявил, что Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата.

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      Иван Потапов
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