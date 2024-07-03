Глава «Роскосмоса» призвал Россию избежать участи Герострата

Борисов: если Россия потеряет компетенции в космонавтике, то станет Геростратом

Россия не должна потерять накопленные СССР компетенции в космонавтике, иначе ее может ждать участь Герострата. К этому на пленарном заседании Госдумы призвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

Руководитель заметил, что на сотрудниках госкорпорации лежит громадная моральная ответственность за сохранение достижений советской космонавтики, которыми до сих пор гордятся граждане России. «И, конечно, опустить этот уровень, потерять все эти компетенции — ну, это можно войти в историю, как Герострат. Что не хотелось бы», — сказал гендиректор, вспомнив историю о жителе древнегреческого города Эфес, сжегшем храм Артемиды для того, чтобы его помнили потомки.

В ноябре 2021 года Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, заявил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав. По его словам, на сроки реализации проекта может повлиять множество факторов, в частности отсутствие электроники или неудача на испытаниях.