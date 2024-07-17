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12:20, 17 июля 2024Из жизни

Британскую королеву Камиллу заметили с перевязанной ногой

Королева Камилла появилась на публике с бинтами на ноге после недавней травмы

Фото: Andrew Matthews - WPA Pool / Getty Images

Королева Камилла, супруга короля Великобритании Карла III, появилась на публике с перевязанной ногой. Об этом сообщает Daily Mirror.

16 июля, на второй день своего визита на Нормандские острова, королевская чета отправилась на остров Гернси. На фото с церемонии приветствия можно заметить, что правая лодыжка королевы перехвачена бинтом. Предположительно, это связано с недавней травмой — растяжением, которое королева Камилла получила накануне, во время посещения острова Джерси.

Во время небольшой прогулки по острову Камилла опиралась на зонт, используя его в качестве трости. Королева не хромала и не выказывала признаков дискомфорта.

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Нормандские острова — группа островов, состоящая из двух больших (Джерси и Гернси), нескольких мелких и множества крошечных островов и скал. Архипелаг находится у побережья Нормандии. Острова не входят в состав Соединенного Королевства, но являются частью Коронных владений Великобритании.

Ранее сообщалось, что жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заметили в королевской ложе на финале теннисного турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Это ее второе появление на публике за год на фоне лечения от рака.

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      Антонина Черташ
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