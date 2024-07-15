Кейт Миддлтон заметили на финале Уимблдона

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на теннисном турнире Уимблдон

Жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заметили в королевской ложе на финале теннисного турнира Уимблдон, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон появилась на публике второй раз за год. Ее сопровождали дочь, принцесса Шарлотта, и младшая сестра Пиппа Миддлтон. Прежде чем пройти в ложу, они встретились с несколькими игроками, в том числе с британской теннисисткой Эммой Радукану. Она преподнесла принцессе Уэльской букет цветов.

Зайдя в ложу, Кейт Миддлтон помахала другим зрителям турнира, которые поприветствовали ее аплодисментами. Эксперт, умеющий читать по губам, рассказал, что, услышав крики и хлопки толпы, Миддлтон произнесла: «Так мило».

В королевской ложе за турниром также наблюдали Том Круз, Джулия Робертс и Бенедикт Камбербэтч. Там же сидели мэр Лондона Садик Хан, троюродный брат принца Уильяма лорд Фредерик Виндзор и его жена Софи Уинклман. Победу в финале одержал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Поклонники Кейт Миддлтон опасались, что из-за рака принцесса Уэльская не сможет посетить Уимблдон в этом году. В последний раз на публике принцессу Уэльскую видели в июне на ежегодном параде Trooping the Colour. До этого мероприятия Кейт Миддлтон не выходила в свет на протяжении семи месяцев.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская пропустит королевский турнир по поло Out-Sourching Inc, где будет выступать ее муж, принц Уильям. Кенсингтонский дворец рассказал, что Кейт Миддлтон продолжает проходить курс химиотерапии.