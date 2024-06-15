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14:13, 15 июня 2024Из жизни

Кейт Миддлтон впервые за семь месяцев появилась на публике. Что заставило борющуюся с раком принцессу приехать к королю?

Принцесса Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters

42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после объявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она посетит ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

Папарацци сфотографировали Миддлтон с семьей в автомобиле, который прибыл в Букингемский дворец. После этого принцесса с детьми пересела в карету. Ежегодный королевский кавалерийский парад, организованный по случаю дня рождения короля Карла III, жена наследника престола наблюдала с балкона дворца.

Для первого после долгого перерыва появления на публике принцесса осталась верна своему стилю — она выбрала элегантное белое платье платье, дополнив его широкополой шляпой в тон.

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Миддлтон появилась на публике после слухов о ее замене королем

14 июня Миддлтон вышла с поклонникам на связь в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и сообщила о планах принять участие в параде. Также она сообщила, что ей предстоит проходить лечение еще несколько месяцев.

Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности

Кейт Миддлтонпринцесса Уэльская

Это сообщение, а позже и появление Миддлтон на мероприятии для многих стало настоящей неожиданностью, ведь ранее приближенные королевской семьи допускали, что принцесса, скорее всего, не появится на публике до конца года. Отмечалось, что события с ее участием обычно планируются на много месяцев вперед, однако в расписании Кейт на этот год ничего не стояло.

На фоне этого вновь начали распространяться слухи о перестановках в британской королевской семье. Так, испанская газета Marca утверждала, что король Карл III уже выбрал замену для заболевшей родственницы.

Фото: Imago / Paul Marriott / Globallookpress.com

Поводом для слухов послужило неожиданное появление принцессы Беатрисы Йоркской и ее сестры, принцессы Евгении, на приеме, который устроил король в саду Букингемского дворца в конце мая.

Тогда источники подтвердили, что участие принцесс в приеме связано с болезнью Миддлтон. Однако, по словам королевского редактора Эмили Нэш, это вовсе не значит, что у Беатрисы появится официальная роль в королевской семье.

Миддлтон рассказала о борьбе с онкозаболеванием на фоне домыслов о разводе

Миддлтон не появлялась на публике с декабря 2023 года. Сначала ее отсутствие объясняли операцией на брюшной полости, которую она перенесла в январе 2024 года. Но уже к марту затянувшееся молчание Кейт породило различные теории заговора. Так, одни утверждали, что у принцессы серьезное заболевание. Другие — что Кейт узнала о любовнице мужа и потребовала развод.

Фото: Alberto Pezzali / AP

Чтобы положить конец распространению слухов, Миддлтон решилась выступить с видеообращением и признаться, что у нее нашли злокачественную опухоль. Она поблагодарила всех за поддержку и подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости. На момент операции врачи не диагностировали у нее онкологического заболевания, однако последующие результаты анализов тканей показали, что в них были раковые клетки. В связи с этим врачи посоветовали Миддлтон пройти превентивный курс химиотерапии.

Это, конечно, было огромным шоком, и мы с Уильямом делали все, чтобы справиться с этим, не привлекая лишнего внимания к нашей молодой семье. Как вы понимаете, это заняло некоторое время. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя после серьезной операции и приступить к терапии. Но, что гораздо важнее, нам потребовалось время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи. Так, чтобы они поняли, и так, чтобы они поверили, что со мной все будет хорошо

Кейт Миддлтонпринцесса Уэльская

После этого она снова прервала общение с поклонниками. Придворные обещали, что принцесса вернется к работе ближе к Пасхе, однако этого не произошло.

Кадр: ABC NEWS / YouTube

С раком также борется Карл III

В начале февраля стало известно, что у Карла III диагностировали рак. Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время госпитализации и обследования в связи с увеличением простаты.

Неизвестно, какой именно диагноз ему поставили, однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что заболевание диагностировали на ранней стадии. Также известно, что это точно не рак простаты.

Вскоре после объявлении о заболевании монарха британский таблоид Daily Express опубликовал подробный план мероприятий «Мост Менай», которые проведут в Великобритании, когда король уйдет из жизни. Аналогичные планы разрабатывались и для предшественников Карла III. При этом Букингемский дворец подчеркнул, что лечение короля идет своим чередом и его здоровье находится под контролем врачей. Тем не менее утверждается, что Карл решил заранее подготовиться к передаче престола наследнику.

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Как утверждают приближенные ко дворцу источники, отношения между Карлом III и Миддлтон всегда были хорошими, однако сейчас, когда оба борются с раком, они еще более укрепились. За сутки до публикации обращения принцессы они ужинали вместе, а после публикации король заявил, что испытывает глубокую гордость за невестку и восхищается ее мужеством. Вместе с женой, королевой Камиллой, он пообещал «продолжать оказывать поддержку и проявлять любовь к их семье в эти непростые для них времена».

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      Екатерина Подвигина
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