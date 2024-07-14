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18:45, 14 июля 2024Спорт

Алькарас победил Джоковича и второй раз выиграл Уимблдон

Теннисист Карлос Алькарас победил Джоковича и второй раз выиграл Уимблдон

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас во второй раз подряд выиграл Уимблдон, проходящий в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающей встрече 21-летний спортсмен оказался сильнее серба Новака Джоковича. Матч продлился 2 часа и 27 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В полуфинале Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти, после чего его освистали зрители. На этой же стадии турнира Алькарас выиграл у россиянина Даниила Медведева.

Алькарас — первая ракетка мира и самый молодой лидер Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в истории среди мужчин. Он является победителем двух турниров Большого шлема в одиночном разряде. На счету спортсмена также 13 побед на турнирах ATP в одиночном разряде.

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      Анастасия Борисова
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