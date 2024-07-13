Зрители освистали Джоковича на Уимблдоне

Зрители освистали теннисиста Джоковича после победы в полуфинале Уимблдона-2024

Зрители освистали сербского теннисиста Новака Джоковича после его победы в полуфинале Уимблдона 2024 года, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает «Чемпионат».

После победы в матче 1/2 финала над итальянцем Лоренцо Музетти спортсмен сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство публики. Отмечается, что теннисист использовал такой жест ранее, объясняя его поддержкой дочери Тары, которая занимается на скрипке.

Джокович одержал победу над Музетти в полуфинале Уимблдона 12 июля. Встреча продлилась два часа и 51 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу серба.

В финале Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который победил в полуфинале россиянина Даниила Медведева. Алькарас является третьей ракеткой мира и действующим победителем Уимблдона. Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.