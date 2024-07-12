Медведев вылетел с Уимблдона

Теннисист Медведев проиграл Алькарасу и вылетел в полуфинале Уимблдона-2024

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона 2024 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. В финале Алькарас встретится с победителем противостояния между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Лоренцо Музетти.

Алькарас является третьей ракеткой мира и действующим победителем Уимблдона. Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

24 июня стало известно, что российских и белорусских теннисистов обязали подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Организаторы турнира заявили, что никто из теннисистов не отказался от подписания документа.