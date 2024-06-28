Российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Российские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для Уимблдона-2024

Российские и белорусские теннисисты подписали декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы турнира заявили, что никто из теннисистов не отказался от подписания документа. Таким образом спортсмены смогут принять участие в Уимблдоне.

24 июня стало известно, что российских и белорусских теннисистов обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Представители турнира подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов будут такими же, как и в прошлом году.

Уимблдон является одним из четырех турниров «Большого шлема». Он пройдет с 1 по 14 июля.

В 2022 году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне. Остальные турниры «Большого шлема» представители стран с весны 2022-го не пропускали.