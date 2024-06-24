Российских теннисистов-участников Уимблдона обяжут подписать декларацию о нейтралитете

Российских теннисистов на Уимблдоне обяжут подписать декларацию о нейтралитете

Российских и белорусских теннисистов обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе турнира.

Представители Уимблдона подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов будут такими же, как и в прошлом году. Соревнования продлятся с 1 по 14 июля.

В марте 2023 года стало известно, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим декларацию о нейтралитете. Спортсмены приняли это условие.

В 2022 году россиян и белорусов не допустили до участия в Уимблдоне. Остальные турниры «Большого шлема» представители стран с весны 2022-го не пропускали.