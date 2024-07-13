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11:58, 13 июля 2024Из жизни

Кейт Миддлтон пропустит королевский турнир из-за химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон пропустит королевский турнир из-за химиотерапии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон из-за химиотерапии пропустит королевский турнир по поло Out-Sourching Inc, где будет выступать ее муж, принц Уильям. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Уточняется, что Миддлтон обычно является одной из зрительниц благотворительного матча по поло. «Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Уэльская не присоединится к нему на сегодняшнем мероприятии, поскольку она продолжает проходить курс химиотерапии от неизвестной формы рака», — пишет издание.

В марте Миддлтон призналась, что проходит лечение от онкологического заболевания. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику после продолжительного перерыва — принцесса Уэльская присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.

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      Кристина Есикова
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