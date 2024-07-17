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13:49, 17 июля 2024Ценности

Бурунов раскрыл секрет похудения

Актер Сергей Бурунов признался, что в период похудения ограничивал себя в еде

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов в разговоре с рэпером Баста раскрыл секрет своего похудения. Соответствующий выпуск шоу «Вопрос ребром» появился на платформе YouTube.

47-летний артист признался, что ограничивал себя в еде. В то же время он отметил, что в период избавления от лишних килограммов ленился заниматься спортом.

«Рецепт простой — не жрать. Ну, иногда в зал сходить. Я ленюсь», — заявил звезда «Полицейского с Рублевки».

Ранее сообщалось, что Сергей Бурунов задумался о пересадке волос. Актер рассказал, что почти решился на данную процедуру.

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      Карина Черных
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