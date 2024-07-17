Актер Сергей Бурунов рассказал, что почти решился на пересадку волос

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задумался о пересадке волос. Своими мыслями по данной теме он поделился в разговоре с рэпером Баста в шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

Артист рассказал, что почти решился на данную процедуру. «Честно признаюсь. Я один раз сходил. (...). Это целая история по пересадке волос. Ее надо обновлять. Это полный ****** на самом деле», — посетовал он.

Однако ведущий перебил звезду «Полицейского с Рублевки» и отметил, что технология пересадки волос давно изменилась и показал результат своего друга. Бурунова, в свою очередь, эффект от процедуры впечатлил и заставил вновь задуматься о смене имиджа.

В июне рэпер T-Killah показал внешность спустя три месяца после трансплантации волос в Турции.