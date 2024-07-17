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12:37, 17 июля 2024Мир

В России ответили на заявление Польши о начале войны НАТО с Москвой при одном условии

Журова осудила слова Дуды о войне РФ с НАТО в случае победы Москвы на Украине
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на заявление президента Польши Анджея Дуды о начале войны НАТО с Москвой в случае победы РФ на Украине. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудила слова польского лидера.

Ранее Дуда заявил, что победа России в конфликте на Украине может стать условием начала войны Москвы с НАТО. «Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — отметил Дуда, говоря о возможных последствиях поражения Киева. Польский лидер добавил, что Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.

«Мы говорим только про территории, которые захотели стать такими, и больше никаких разговоров быть не может. Никакой агрессии с нашей стороны быть не может, это все придумки для того, чтобы Украина получила еще одну порцию финансирования», — объяснила Журова.

Это завуалированная попытка приблизиться к нам. Наши цели понятны, речь только об исторических территориях, где была угроза жизни людям

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

13 июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО, где Россия подразумевается в качестве противника. Согласно плану, в случае прямого конфликта на восток в течение трех-шести месяцев будут переброшены 800 тысяч военных альянса.

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