Президент Польши заявил о возможной войне НАТО с Россией

Президент Польши Дуда: победа России на Украине может привести к ее войне с НАТО

Победа России в конфликте на Украине может привести к началу ее войны с НАТО. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью с Wirtualna Polska.

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — отметил Дуда, говоря о возможных последствиях поражения Киева.

Польский лидер добавил, что Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.

13 июля немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО, где Россия подразумевается в качестве противника. Согласно плану, в случае прямого конфликта на восток в течение трех-шести месяцев будут переброшены 800 тысяч военных альянса.