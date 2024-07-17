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16:06, 17 июля 2024Экономика

Стало известно о новом способе России обходить санкции против нефти

Bloomberg: Россия использует танкеры-близнецы для обхода западных санкций

Фото: freepik

Российские игры с поставками нефти покупателям становятся все более изощренными, в последний раз для сокрытия груза РФ использовала два танкера, которые являются почти близнецами. О новом способе обхода западных санкций стало известно Bloomberg.

В начале июля около миллиона баррелей российского сорта нефти Urals получил супертанкер Oxis (ранее был задействован в поставках иранской нефти). К такому выводу пришла компания TankerTrackers.com Inc, специализирующаяся на выявлении тайных грузоперевозок.

Однако понять, с какого судна было перекачано сырье, не удалось, поскольку на роль танкера-донора есть сразу два кандидата — «Братск» и «Белгород». Они имеют одинаковые размеры, управляются одной компанией и неотличимы сверху.

Оба танкера получили партию нефти в порту Новороссийска, их отследили при проходе через пролив Босфор в Турции, а потом заметили в Индийском океане. Далее они отключили системы слежения. Между тем Orix дал ложный сигнал о своем местоположении в Ормузском проливе, но в действительности он находился в центре Оманского залива.

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В результате во вторник, 16 июля, «Белгород» появился в автоматических системах слежения, а их данные показывали движение в сторону Красного моря. Где находится «Братск», по-прежнему неизвестно.

В материале отмечается, что если операция с доставкой нефти «Братском» и «Белгородом» будет признана успешной, а нефть дойдет покупателям в Китае или Индии, то Россия может попробовать задействовать и другие суда, попавшие под санкции более полугода назад и с тех пор простаивающие. Впрочем, добавляют авторы, сам факт таких манипуляций говорит о неготовности покупателей идти на риск открытой покупки российской нефти и увеличивает издержки для поставщиков.

Ранее агентство сообщало о намерении Великобритании в сотрудничестве с рядом европейских стран усилить проверки судов теневого флота России на предмет экологических рисков, поскольку многие из них устарели и не имеют полноценного обслуживания. По мнению авторов идеи, ее реализация заставит российские компании вернуться к судам, придерживающимся потолка цен.

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      Платон Щукин
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