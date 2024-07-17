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10:06, 17 июля 2024Экономика

Электроснабжение в южных регионах восстановили после масштабного отключения

Минэнерго: электроснабжение на юге России после отключения восстановлено

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

В южных регионах восстановили электроснабжение жителей после масштабного отключения света, сообщило Министерство энергетики России утром в среду, 17 июля.

«Всем потребителям, отключенным в рамках ГВО (график временного отключения — прим. "Ленты.ру"), подано напряжение», — заявили в Минэнерго.

Там добавили, что продолжают в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Вечером 16 июля несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и некоторых других населенных пунктов.

В «Росатоме» пояснили, что один из энергоблоков АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. К утру отключенный энергоблок АЭС подключили к сети.

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      Антон Похиляк
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