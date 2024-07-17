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06:05, 17 июля 2024Россия

Энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети

«Росэнергоатом»: энергоблок №1 Ростовской АЭС подключили к сети

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети. Об этом сообщает «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале.

Подключение осуществили вечером 16 июля. Энергоблок №1 был необходим для восстановления энергоснабжения в регионе.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь Южный федеральный округ.

Компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи с повышенным энергопотреблением.

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      Юлия Мискевич
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