Энергоблок Ростовской АЭС подключили к сети

«Росэнергоатом»: энергоблок №1 Ростовской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 Ростовской АЭС, накануне отключенный автоматикой, подключили к сети. Об этом сообщает «Росэнергоатом» в своем Telegram-канале.

Подключение осуществили вечером 16 июля. Энергоблок №1 был необходим для восстановления энергоснабжения в регионе.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь Южный федеральный округ.

Компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи с повышенным энергопотреблением.