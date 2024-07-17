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12:58, 17 июля 2024Наука и техника

Европа изучит сближающийся с Землей астероид

ЕКА начало подготовку к миссии Ramses по изучению астероида (99942) Апофис

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало подготовку к миссии Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses), предполагающей изучение сближающегося с Землей астероида (99942) Апофис. Об этом сообщает European Spaceflight.

В рамках миссии предполагается пролет космического аппарата вблизи астероида, который в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр (99942) Апофис — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания. В рамках Ramses ученые планируют изучить деформацию астероида, вызванную гравитационным взаимодействием с Землей. По мнению специалистов, при приближении к планете на поверхности астероида может обнажиться ранее скрытая материя, которую изучат ученые.

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Окончательное решение о запуске миссии Ramses EKA планирует принять в октябре 2025 года. В случае одобрения научной программы старт миссии должен состояться в 2028-м, а встреча Ramses с (99942) Апофис — в феврале 2029 года, за два месяца до его минимального сближения с Землей.

В ноябре 2021 года в интересах НАСА с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США в штате Калифорния была запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который в сентябре 2022-го столкнулся с астероидом Дидим B, тем самым изменив траекторию его движения.

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      Иван Потапов
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