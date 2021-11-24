НАСА запустило космический аппарат для удара по астероиду

С базы Ванденберг Военно-воздушных сил США запущена ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirect Test (DART), который, столкнувшись с астероидом Дидим B, изменит траекторию его движения, сообщает НАСА.
Заявляемой целью миссии считается проверка технологии нанесения кинетического удара по небесному объекту, который потенциально может столкнуться с Землей. В НАСА уверены, что это изменит траекторию астероида, в результате чего он не сможет столкнуться с планетой.
Сам астероид Дидим B не представляет угрозы для Земли и выбран НАСА в качестве цели для удара из-за того, что потенциальное изменение его траектории не будет представлять опасность для планеты.
Астероида DART должен достичь через 10 месяцев.
Диаметр Дидима B оценивается в 160 метров. Дидим B вращается вокруг 780-метрового Дидим А с периодом 11 часов 55 минут. Как пишет NASASpaceflight.com, после столкновения первый будет вращаться вокруг второго с периодом 11 часов 45 минут.
В ноябре заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен сообщил, что рисков для Земли столкнуться с астероидами, известными ученым, в течение ближайших 100 лет не наблюдается.