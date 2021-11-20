Рогозин рассказал о беспокойстве «Роскосмоса» из-за США и НАТО

Гендиректор «Роскосмоса» Рогозин: милитаризация космоса США и НАТО не может не беспокоить

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о беспокойстве госкорпорации из-за того, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. Он заявил об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — рассказал он.

Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил в беседе с Рогозиным, что угроза для экипажа Международной космической станции (МКС) из-за испытаний Россией противоспутникового оружия все еще сохраняется.

16 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. Однако в Минобороны России опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для МКС.

