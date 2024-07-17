Глава Крыма рассказал об ожидающих приговоров по делам о покушении на него

Аксенов заявил, что приговоров по делам о покушениях на него ждут более 10 людей

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что приговоров по делам о покушениях на него ждут более 10 людей. Его заявление журналистам приводит ТАСС.

Весной Аксенов раскрыл, что за последний год на его жизнь покушались четырежды. Он заверил, что все фигуранты были раскрыты и задержаны сотрудниками силовых структур.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — пояснил глава Крыма на встрече с представителями средств массовой информации.

До этого сообщалось, что глава крымской Керчи Святослав Брусаков покидает свой пост. Уточнялось, что исполнять обязанности Брусакова будет Олег Каторгин, который ранее занимал должность заместителя главы местной администрации. О причинах, которые могли привести к отставке Брусакова, глава Крыма рассуждать тогда не стал.

В последнее время несколько крымских чиновников по различным причинам оставили занимаемые посты. Так, 26 июня ушел в отставку глава города Саки Александр Овдиенко, руководивший населенным пунктом с 2020-го года.