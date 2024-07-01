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10:49, 1 июля 2024Россия

Аксенов сообщил об отставке главы одного из городов Крыма

Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке главы Керчи Брусакова
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Керчи Святослав Брусаков покидает свой пост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По словам руководителя региона, Брусаков принял решение об отставке самостоятельно. О причинах, которые могли привести к этому, Аксенов не сообщил.

Исполнять обязанности Брусакова будет Олег Каторгин, который работал в должности заместителя главы администрации Керчи. «Нахожусь с ним на прямой связи», — отметил Аксенов.

В последнее время несколько крымских чиновников по различным причинам оставили занимаемые посты. Так, 26 июня ушел в отставку глава города Саки Александр Овдиенко, руководивший населенным пунктом с 2020-го года. В мае заявления об увольнении написал глава крымского Минздрава Константин Скоруский, чей поступок Аксенов назвал «мужским и справедливым решением». Две недели спустя в отставку подал глава республиканского министерства ЖКХ Сергей Донец.

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      Алан Босиков
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