Аксенов сообщил об отставке главы одного из городов Крыма

Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке главы Керчи Брусакова

Глава Керчи Святослав Брусаков покидает свой пост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По словам руководителя региона, Брусаков принял решение об отставке самостоятельно. О причинах, которые могли привести к этому, Аксенов не сообщил.

Исполнять обязанности Брусакова будет Олег Каторгин, который работал в должности заместителя главы администрации Керчи. «Нахожусь с ним на прямой связи», — отметил Аксенов.

В последнее время несколько крымских чиновников по различным причинам оставили занимаемые посты. Так, 26 июня ушел в отставку глава города Саки Александр Овдиенко, руководивший населенным пунктом с 2020-го года. В мае заявления об увольнении написал глава крымского Минздрава Константин Скоруский, чей поступок Аксенов назвал «мужским и справедливым решением». Две недели спустя в отставку подал глава республиканского министерства ЖКХ Сергей Донец.