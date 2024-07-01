Аксенов сообщил об отставке главы одного из городов Крыма

Глава Керчи Святослав Брусаков покидает свой пост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
По словам руководителя региона, Брусаков принял решение об отставке самостоятельно. О причинах, которые могли привести к этому, Аксенов не сообщил.
Исполнять обязанности Брусакова будет Олег Каторгин, который работал в должности заместителя главы администрации Керчи. «Нахожусь с ним на прямой связи», — отметил Аксенов.
В последнее время несколько крымских чиновников по различным причинам оставили занимаемые посты. Так, 26 июня ушел в отставку глава города Саки Александр Овдиенко, руководивший населенным пунктом с 2020-го года. В мае заявления об увольнении написал глава крымского Минздрава Константин Скоруский, чей поступок Аксенов назвал «мужским и справедливым решением». Две недели спустя в отставку подал глава республиканского министерства ЖКХ Сергей Донец.