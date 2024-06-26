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10:11, 26 июня 2024Россия

Глава крымского города ушел в отставку

Глава Крыма Аксенов: руководитель города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку

Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

Глава крымского города Саки Александр Овдиенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Провел встречу с главой администрации города Саки Александром Дмитриевичем Овдиенко. По итогам разговора Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Овдиенко возглавлял Саки с февраля 2020 года. До этого он работал заместителем руководителя Аппарата Госсовета Республики Крым в должности начальника Информационно-аналитического управления.

В мае министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец подал в отставку после встречи с Аксеновым. Решение об увольнении Донца, по словам главы Крыма, было принято в «рамках плановой ротации кадров».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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