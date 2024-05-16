В Крыму министр не справился с работой и принял «мужское решение»

Аксенов: глава Минздрава региона не справился с работой и решил уволиться

Глава крымского Минздрава Константин Скорупский написал заявление об увольнении. Об этом сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов, удовлетворивший просьбу чиновника.

В конце апреля Скорупский пообещал подать в отставку в том случае, если до 15 мая на полуостров не доставят все необходимые жителям лекарства.

15 мая министр доложил Аксенову, что исправить ситуацию со снабжением региона лекарствами не удалось и подал прошение о сложении с себя полномочий. «Мужское и справедливое решение», — прокомментировал поступок Скорупского глава Крыма. Исполняющего обязанности главы Минздрава он пообещал назначить в ближайшие дни.

Ранее Аксенов уволил министра сельского хозяйства Крыма Андрея Савчука за неполное освоение бюджетных средств. На этом фоне первому заместителю министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединовой был объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей.