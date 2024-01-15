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13:32, 15 января 2024Экономика

В Крыму уволили министра за непотраченные деньги

Глава Минсельхоза Крыма Савчук уволился из-за неполного освоения бюджета
Андрей Савчук

Андрей Савчук. Кадр: Телеканал ТВЧ / YouTube

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук написал заявление на увольнение, в ближайшее время его освободят от занимаемой им должности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Причиной заявления на увольнение стало неполное освоение бюджета. В результате этого обстоятельства часть выделенных денежных средств вернулась в федеральный бюджет. На этом фоне первому заместителю министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединовой был объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей, уточнил Аксенов.

При этом Минсельхоз стал не единственным ведомством республики, которое столкнулось с претензиями. Выговоры были также объявлены министру здравоохранения Константину Скорупскому и первому заместителю министра здравоохранения Ольге Растригиной. Главной причиной стала слабая исполнительская дисциплина, заключил глава республики.

В середине декабря Аксенов заявил, что подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу возобновят после завершения боевых действий на Украине. При этом политик отметил, что восстановить канал можно «в кратчайшие сроки». В то же время он заверил, что полноценная водная блокада полуострову не грозит, для обеспечения бытовых нужд местных жителей есть достаточные резервы воды.

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      Анатолий Акулов
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