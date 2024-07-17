Глава МИД Венгрии призвал ЕС открыть каналы связи с Москвой

Сийярто призывал ЕС открыть каналы связи с Россией, сохраняя контакт с Украиной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз (ЕС) открыть каналы связи с Россией, сохраняя контакт с Украиной. Об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил РИА Новости.

«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии на встрече в штаб-квартире ООН заявили о недопустимости нарушения Киевом прав проживающих на Украине нацменьшинств. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога.