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04:36, 17 июля 2024Мир

Глава ВОЗ допустил начало новой пандемии

Глава ВОЗ Гебрейесус: новая пандемия может разразиться в мире в любой момент

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что новая пандемия может разразиться в мире в любой момент. Его слова приводит ТАСС.

«Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами», — уточнил гендиректор ВОЗ.

Ранее стало известно, что Батыр Бердыклычев начал выполнять обязанности представителя ВОЗ в России. До назначения на пост главы офиса ВОЗ Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро организации. Кроме того, он возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции.

В июле 2023 года депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из ВОЗ. Парламентарий отметил, что организация поддержала санкции в отношении России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.

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      Юлия Мискевич
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