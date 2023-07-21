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03:08, 21 июля 2023Россия

В Госдуме призвали Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения

Ведомости: депутат Госдумы Толстой призвал Россию выйти из ВОЗ
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом сообщают «Ведомости».

Парламентарий отметил, что организация поддержала санкции в отношении России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.

«Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — подчеркнул депутат.

Речь о выходе России из ВОЗ возникла в том числе во время обсуждения законопроекта о запрете смены пола в Госдуме. Толстой призвал отказаться от внедрения норм международной классификации болезней, которые касаются проблематики половой принадлежности человека и «отрезать» чуждую российскому обществу идеологию.

Депутат признал, что у него мало сторонников в вопросе выхода из ВОЗ, в частности, его не поддерживает Минздрав, который считает важной работу организации по предупреждению эпидемий и пандемий.

В марте Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий даже при условии их вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения.

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    Марина Совина
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