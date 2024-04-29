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17:08, 29 апреля 2024Россия

Стал известен новый глава офиса ВОЗ в России

ТАСС: главой офиса ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев

Фото: Vincent Isore / Imago / Globallookpress.com

Батыр Бердыклычев начал выполнять обязанности представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом стало известно ТАСС.

До назначения на пост главы офиса ВОЗ Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро организации. Кроме того, он возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции.

Бердыклычев родился в Туркмении. В пресс-службе разъяснили, что он стал работать на новом посту с апреля. В прошлом эту должность занимала Мелита Вуйнович, которая завершила свою миссию в Москве в январе нынешнего года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко до этого подчеркнул, что стране выходить из ВОЗ нелогично и нецелесообразно.

По его словам, необходимость сотрудничества, в частности, продемонстрировала пандемия коронавируса. При этом министр призвал отстаивать собственное мнение.

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      Анна Щербакова
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