Стал известен новый глава офиса ВОЗ в России

ТАСС: главой офиса ВОЗ в России стал Батыр Бердыклычев

Батыр Бердыклычев начал выполнять обязанности представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом стало известно ТАСС.

До назначения на пост главы офиса ВОЗ Бердыклычев работал в Европейском региональном бюро организации. Кроме того, он возглавлял страновые офисы ВОЗ в Республике Беларусь и Турции.

Бердыклычев родился в Туркмении. В пресс-службе разъяснили, что он стал работать на новом посту с апреля. В прошлом эту должность занимала Мелита Вуйнович, которая завершила свою миссию в Москве в январе нынешнего года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко до этого подчеркнул, что стране выходить из ВОЗ нелогично и нецелесообразно.

По его словам, необходимость сотрудничества, в частности, продемонстрировала пандемия коронавируса. При этом министр призвал отстаивать собственное мнение.