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08:13, 5 февраля 2024Россия

Глава Минздрав оценил необходимость выхода России из ВОЗ

Глава Минздрава Мурашко: выходить России из ВОЗ нелогично и нецелесообразно

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

России нецелесообразно выходить из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считает глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова из интервью приводит РИА Новости

«Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть», — сказал министр.

Необходимость сотрудничества, в частности, продемонстрировала пандемия коронавируса. При этом, как подчеркнул Мурашко, важно отстаивать собственное мнение.

Ранее, в июле 2023 года, депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из ВОЗ. Парламентарий отметил, что организация поддержала санкции в отношении России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.

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      Анастасия Шейкина
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