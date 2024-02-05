Глава Минздрав оценил необходимость выхода России из ВОЗ
России нецелесообразно выходить из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считает глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова из интервью приводит РИА Новости
«Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть», — сказал министр.
Необходимость сотрудничества, в частности, продемонстрировала пандемия коронавируса. При этом, как подчеркнул Мурашко, важно отстаивать собственное мнение.
Ранее, в июле 2023 года, депутат Госдумы Петр Толстой призвал Россию выйти из ВОЗ. Парламентарий отметил, что организация поддержала санкции в отношении России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.