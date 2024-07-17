Журналистка ван ден Энде: в магазинах Москвы есть все, санкции ЕС не сработали

В магазинах Москвы есть практически все, введенные Европейским союзом (ЕС) санкции не сработали. Об этом заявила голландская журналистка Соня ван ден Энде в беседе с РИА Новости.

«Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — оценила влияние санкций журналистка.

Она отметила, что жители России имеют доступ не только к собственным СМИ, но и к западным. Таким образом, по ее мнению, россияне могут получать информацию с обеих сторон.

Ван ден Энде переехала в Россию спустя неделю после начала специальной военной операции (СВО). На родине у нее заблокировали банковские счета.

Ранее стало известно, что Киргизия хочет вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». С этой целью уже началась разработка соответствующего программного обеспечения.

До этого министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сказал, что власти его страны пытаются выполнять антироссийские санкции, однако не всегда могут отследить соблюдение требований. Он подчеркнул, что Москва остается основным торговым партнером Бишкека.

