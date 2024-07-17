Имя основателя «Митьков» убрали с выставки в Петербурге

Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в Петербурге

В Санкт-Петербургском «Манеже» из списка участников выставки убрали имя художника и основателя творческого объединения «Митьки» Дмитрия Шагина. Об этом рассказал депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (признан Минюстом РФ иноагентом).

По его словам, несколько дней назад с выставки убрали картину Шагина «Митьки 91» «для реставрации», а также фотографии 1980-х годов из собрания «Музея нонконформистского искусства» без объяснения причин.

«И замазали имя Шагина в списке участников на информационном стенде в "Манеже". И вот теперь — реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», — написал Вишневский.

В январе 2023 года во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве сняли с выставки картину Дмитрия Шагина. Директор музея Елена Титова заявила, что работу «День тельняшки» убрали из-за «политического подтекста». На картине изображены шесть человек в полосатых нательных рубашках, а также кошка и медведь. Люди держат транспарант с надписью «Митьки никого не хотят победить!». Шагин подчеркнул, что лозунг был придуман давно и не имеет никакого отношения к современной политической ситуации.