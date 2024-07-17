Лавров перечислил условия для завершения конфликта на Украине

Лавров: когда Украину перестанут накачивать оружием, конфликт закончится

Решение по урегулированию украинского кризиса должно учитывать реалии на земле, но Запад должен перестать накачивать Киев оружием, чтобы конфликт закончился, перечислил условия глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Как только западные страны перестанут поставлять Киеву вооружения, боевые действия прекратятся, назвал дипломат условие завершения конфликта.

«И будем искать решение, которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил о готовности России биться с Западом на Украине. Запад пытается разговаривать с Россией как «педсовет с двоечником», которому хотят «объявить приговор», считает он.