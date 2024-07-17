Лавров предрек деиндустриализацию Европе

Лавров: Европа платит на 200 млрд евро больше после отказа от ресурсов РФ

В Европе платят на 200 миллиардов евро больше за источники энергии, такие данные привел министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Деиндустриализация Европе грозит», — предрек дипломат. Он отметил, что европейский бизнес стал переезжать в США. По мнению Лаврова, Европа экономически страдает, потому что ее заставили взять основное бремя санкций на себя.

Ранее глава МИД заявил, что санкционная война против РФ началась еще при экс-президенте США Дональде Трампе, но диалог между Москвой и Вашингтоном тогда все равно сохранялся. Лавров подчеркнул, что Россия будет готова работать с любым американским президентом в зависимости от выбора народа страны.