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21:52, 17 июля 2024Мир

Лавров предрек деиндустриализацию Европе

Лавров: Европа платит на 200 млрд евро больше после отказа от ресурсов РФ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Европе платят на 200 миллиардов евро больше за источники энергии, такие данные привел министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Деиндустриализация Европе грозит», — предрек дипломат. Он отметил, что европейский бизнес стал переезжать в США. По мнению Лаврова, Европа экономически страдает, потому что ее заставили взять основное бремя санкций на себя.

Ранее глава МИД заявил, что санкционная война против РФ началась еще при экс-президенте США Дональде Трампе, но диалог между Москвой и Вашингтоном тогда все равно сохранялся. Лавров подчеркнул, что Россия будет готова работать с любым американским президентом в зависимости от выбора народа страны.

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      Сергей Грехов
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