Лавров прокомментировал отход Швейцарии от принципов нейтралитета

Лавров: Россия учтет отход Швейцарии от принципов нейтралитета

Москва учтет решение швейцарии отойти от принципов нейтралитета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов "нейтралитета" в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку киевского режима», — прокомментировали в МИД.

Отмечается, что Лавров представил швейцарским коллегам оценку развития ситуации на Украине с 2014 года, а также оценил тщетность ультиматумов в отношении России.

Ранее Лавров провел встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Переговоры состоялись 16 июля в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН.