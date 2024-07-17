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07:46, 17 июля 2024Мир

Лавров прокомментировал отход Швейцарии от принципов нейтралитета

Лавров: Россия учтет отход Швейцарии от принципов нейтралитета

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Москва учтет решение швейцарии отойти от принципов нейтралитета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов "нейтралитета" в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку киевского режима», — прокомментировали в МИД.

Отмечается, что Лавров представил швейцарским коллегам оценку развития ситуации на Украине с 2014 года, а также оценил тщетность ультиматумов в отношении России.

Ранее Лавров провел встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Переговоры состоялись 16 июля в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН.

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      Евгений Силаев
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