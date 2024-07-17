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06:13, 17 июля 2024Мир

Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии

МИД России: Лавров провел встречу с министром иностранных дел Швейцарии Кассисом
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Переговоры состоялись 16 июля в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН. Уточняется, что Лавров озвучил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, сообщил об обреченности попыток «коллективного Запада» предъявлять России какие-либо ультиматумы.

Помимо этого, по сообщениям МИД, российская сторона отметила отход конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее «присоединения к антироссийским акциям западных столиц». Отмечается, что действия Берна будут учитываться при выстраивании «российской линии на швейцарском направлении».

Ранее Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил о неготовности Запада к серьезному разговору.

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      Юлия Мискевич
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