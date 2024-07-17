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20:21, 17 июля 2024Мир

Лавров заявил о продвижении Западом любой ценой «формулы мира» Зеленского

Лавров: Запад любой ценой продвигает «формулу мира» Зеленского
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Запад взял курс на продвижение любой ценой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает ТАСС.

«Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия поддерживает вступление в ООН Палестины, так как ее суверенитет признан почти 150 государствами. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает членство Палестины в организации ровно на тех же основаниях, по которым в нее вступил Израиль.

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      Максим Габриелян
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