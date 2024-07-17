МИД Ирана исключил причастность Тегерана к покушению на Трампа

МИД Ирана: покушение на Трампа не связано с атакой США на Сулеймани

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани исключил причастность Тегерана к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, отметив, что произошедшее не связано с атакой США на иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Его слова передает CNN.

«Я ясно сказал вам, что мы обратимся к правовым и судебным процедурам и структурам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности виновных», — заявил Кани в ответ на вопрос о том, является ли покушение на Трампа местью Ирана за Сулеймани.

Исполняющий обязанности главы МИД уточнил, что в качестве ответа на инцидент Тегеран прибегнет «только к иранским и международным правовым и судебным процедурам». По словам Кани, привлечение виновных «к ответственности в справедливом суде» является естественным правом Ирана.

Касема Сулеймани не стало в результате атаки США 3 января 2020 года в Багдаде. В то время Трамп занимал пост американского президента.

В июле канал CNN сообщил, что американская разведка получила данные о якобы планах Ирана по устранению бывшего американского лидера. Постоянное представительство Исламской Республики при ООН отвергло обвинения.