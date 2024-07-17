В Иране отвергли обвинения в покушении на Дональда Трампа

В Иране отвергли обвинения в покушении на Трампа

Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в покушении на Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Эти обвинения безосновательны и предвзяты», — говорится в статье со ссылкой на слова представителя Исламской Республики Иран при ООН.

Ранее сообщалось, что телеканал CNN узнал о получении Вашингтоном данных о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа. В публикации также отмечается, что такая осведомленность привела к тому, что Секретная служба в последние недели усилила меры безопасности вокруг бывшего американского лидера. При этом неясно, был ли об «иранской угрозе» предупрежден предвыборный штаб Трампа.

В субботу, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.