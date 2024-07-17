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08:14, 17 июля 2024Бывший СССР

МИД пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

МИД России пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Провокации Украины против Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — пригрозил он.

Полищук напомнил, что согласно Военной доктрине Союзного государства, Россия будет расценивать внешнюю агрессию против белорусской стороны как посягательство на общую союзную территорию. В Белоруссии развернуты совместные войска, тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы, добавил он.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России заявил, что США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории РФ. Как он утверждает, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства».

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      Кристина Есикова
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