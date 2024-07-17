МИД пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

МИД России пригрозил Украине дать ответ на провокации против Белоруссии

Провокации Украины против Белоруссии не останутся без ответа. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС.

«Любой провокации с украинской стороны будет дан адекватный ответ», — пригрозил он.

Полищук напомнил, что согласно Военной доктрине Союзного государства, Россия будет расценивать внешнюю агрессию против белорусской стороны как посягательство на общую союзную территорию. В Белоруссии развернуты совместные войска, тактическое ядерное оружие и оборонные комплексы, добавил он.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России заявил, что США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории РФ. Как он утверждает, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства».