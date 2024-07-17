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05:26, 17 июля 2024Мир

В МИД заявили о карт-бланше Зеленскому от США

Полищук: США дали Зеленскому карт-бланш на нанесение ударов по России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

США дали карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По словам дипломата, в Вашингтоне «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», после чего «отсидеться в безопасности за океаном». Полищук предупредил, что последствия этого могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира.

Он также добавил, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами, которые осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона.

Атака на Севастополь произошла 23 июня. Вооруженные силы Украины выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.

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      Марина Совина
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