Москвичи стали брать меньше ипотечных кредитов

Росреестр: в Москве число ипотечных сделок упало почти на 11 процентов

За первые шесть месяцев 2024 года в Москве зарегистрировали 57 786 договоров ипотечного жилищного кредитования. Об этом сообщил сайт Росреестра.

Речь идет как о первичном, так и о вторичном рынке. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то количество сделок упало на 10,7 процента. Впрочем, по сравнению с январем-июнем 2022-го наблюдается почти такой же рост — 10,6 процента. В июне 2024 года в российской столице зарегистрировали 9885 ипотечных договоров. Это оказалось на 24,7 процента меньше результата 2023-го.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, столица остается лидером по выданным льготным ипотечным кредитам.

«Их объем в июне 2024 года составил 117,9 миллиарда рублей — это 18 процентов от общероссийского объема льготных ипотечных кредитов», — сказал он.

Ранее Росреестр сообщил, что в Москве за первые шесть месяцев 2024 года зафиксировали 65 981 одну сделку на рынке вторичного жилья. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, число сделок снизилось на 15,5 процента.

Кроме того, в России стали затягиваться продажи готовой недвижимости. Срок экспозиции увеличился в два раза.