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11:29, 17 июля 2024Спорт

Неймар возобновил тренировки после операции

Играющий за «Аль-Хиляль» Неймар возобновил тренировки после операции на колене

Фото: Reuters

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар возобновил тренировки после операции на колене. Об этом сообщается на странице саудовского клуба в соцсети X.

«Неймар вернулся», — гласит подпись к видео, на котором Неймар тренируется в спортивном зале. «Я здесь. Увидимся в этом сезоне», — сказал игрок в ролике.

17 октября 2023-го Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. Отмечалось, что восстановление футболиста может занять от полугода.

В «Аль-Хиляль» Неймар перешел в августе 2023-го. Ранее он также выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Сантос».

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