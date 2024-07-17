Играющий за «Аль-Хиляль» Неймар возобновил тренировки после операции на колене

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар возобновил тренировки после операции на колене. Об этом сообщается на странице саудовского клуба в соцсети X.

«Неймар вернулся», — гласит подпись к видео, на котором Неймар тренируется в спортивном зале. «Я здесь. Увидимся в этом сезоне», — сказал игрок в ролике.

17 октября 2023-го Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. Отмечалось, что восстановление футболиста может занять от полугода.

В «Аль-Хиляль» Неймар перешел в августе 2023-го. Ранее он также выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Сантос».